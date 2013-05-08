أكثر من مئة حادث مروري في يوم واحد نتيجة أمطار الرياض

بعد موجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت عصر الأمس على الرياض، أظهرت الإحصائية المرورية أن العاصمة شهدت وقوع (102) حادث مروري بسبب الأمطار التي نتجت عنها إصابتان. كما سجلت الإحصائيات المرورية حالتي دهس فيما لم تسجل الحوادث المرورية أي وفيات، بحسب ما أوردت صحيفة "المدينة".

وبين المقدم حسن الحسن رئيس مركز القيادة والتحكم والمتحدث الرسمي لمرور الرياض أن مركز القيادة بمرور الرياض تلقى أمس عدداً من المكالمات بلغت (2845) مكالمة، تمثلت في بلاغات عن تجمع مياه وسيارات وإشارات متعطلة، بالإضافة إلى وجود عوائق على الطريق من أشجار وحجارة وغيرها.

كما دعا الحسن كل من تعرض إلى حادث مروري إلى إزاحة وإخراج المركبات عن الطريق، ومن ثم الإبلاغ عن الحادث، مناشداً قائدي السيارات إلى الحد من الخروج، خاصة وقت هطول الأمطار وتوخي الحذر أثناء القيادة، وعدم الدخول في المستنقعات المائية وتجمعات المياه، مشيرا إلى أن الوضع مقارنة بكمية الأمطار والفترة الزمنية يعتبر طبيعياً وتحت السيطرة.