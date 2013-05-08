الأمن يداهم مشغلاً نسائياً بالرياض لمخالفته الأنظمة

بعد ورود المزيد من الرقابة على المخالفات ونظام العمل في السعودية، دهمت لجنة مؤلفة من عناصر الشرطة والجوازات، البلديات، ومندوب من الإمارة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومفتشات من الأمانة مشغلاً نسائياً شمال الرياض لمخالفته للتنظيمات الخاصة بالمشاغل، بعد أن قررت أمانة منطقة الرياض إغلاقه.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الدكتور تركي الشليل، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض"، أن ما تم تداوله وتناقله في بعض المواقع والقنوات الفضائية حول قيام الهيئة بمداهمة مشغل نسائي شهير في شمال مدينة الرياض لممارسته بعض الأعمال المخالفة للنظام، عارٍ عن الصحة تمامًا ولا يمت للحقيقة بصلة، ولا علاقة للهيئة بهذا الموضوع من بدايته وحتى نهايته، وكل ما هناك هو أن أمانة منطقة الرياض قررت إغلاق مشغل نسائي لمخالفته للتنظيمات الخاصة بالمشاغل، وحضرت لجنة من جهات متعددة، وحينما باشرت هذه اللجنة عملها طلبت المساندة من الهيئة بموجب خطاب وكيل الإمارة الذي يطلب من الهيئة المشاركة وقت الحاجة مع اللجنة ومساندتها.

وتابع قائلاً: "بناء على ذلك، تمت مساندتهم بأربعة أفراد من أحد مراكز الهيئة القريب من المشغل وفق التنظيم المعد من إمارة منطقة الرياض، وبهذا يتضح جليًا أن الهيئة ليست ذات علاقة أو صلة بما حصل، وإنما دور الهيئة فقط كان محصورا في المشاركة مع اللجان حسب اختصاصها".