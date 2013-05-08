"التربية والتعليم" تتيح إمكانية قفز السنوات التعليمية للطالبات

فتحت وزارة التربية والتعليم للبنات السعوديات، أو من أمهات سعوديات واللواتي تجاوزت أعمارهن 15 سنة ولم يحظين بفرص التعليم النظامي، إمكانية تجاوز المراحل والالتحاق بالصف الموازي لمستواهن المعرفي كمبادرة جديدة لهذا الغرض.

وكشفت مساعدة المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية للبنات الأميرة هدى بنت محمد العياف، أن الوزارة سعت إلى معالجة أوضاع من لم يحظين بفرصة التعليم النظامي في سن مبكرة، ولديهن المهارات والمعارف التي تتيح لهن الالتحاق بصفوف دراسية متقدمة، من خلال تحديد مستوياتهن بالصفوف الأساسية المناسبة لمستوياتهن العلمية تحقيقاً للمصلحة التربوية والتعليمية والنظامية لهن.

وأوضحت أنه حددت لذلك ضوابط من أهمها أن تكون المستفيدة مواطنة سعودية ولم يسبق لها الالتحاق بالتعليم النظامي، أو من اللواتي لم يكملن المرحلة الابتدائية وتجاوزت أعمارهن سن 15 ولم يسبق لهن الحصول على شهادات دراسية، ولديهن المهارات والمعارف التي تتيح لهن الالتحاق بصفوف متقدمة.

وقالت فوزية المديمغ من جهتها كمشرفة توجيه وإرشاد أن، "الإدارة ستجري اختبار تحديد مستوى للمتقدمات الراغبات في الالتحاق للدراسة في المرحلة المتوسطة والثانوية للتعليم العام، ولا يشمل مساري تحفيظ القرآن والتربية الخاصة مشددة على أن هذه الفرصة تتاح للمتقدمة مرة واحدة وأنه في حالة عدم اجتيازها لاختبار تحديد المستوى الذي أجري لها في هذا الصف المتقدم له فإن عليها إن رغبت بذلك إجراء تحديد المستوى للصف السادس للالتحاق بالصف الأول متوسط منتظمة، أو التقدم مباشرة للصف الأول متوسط عن طريق الانتساب".

وقالت المديمغ: "سيتم إجراء مقابلة شخصية أولية للمتقدمات لقياس مستواهن المعرفي، والتأكد من مناسبة معارف المتقدمة ومهاراتها للصف الذي تقدمت إليه، فإذا اتضحت ملاءمتها للصف تستكمل إجراءات الاختبار التحريري لتحديد المستوى، وعلى المتقدمة إحضار أصل الهوية الوطنية طيلة أيام الاختبار، ويشترط لاجتياز تحديد المستوى حضور المتقدمة للاختبار في جميع المواد المقررة، ومن تتغيب عن مادة أو تغش في أي اختبار تعد راسبة مع تحرير محضر، ولا تمنح المتقدمة التي اجتازت اختبار تحديد المستوى وثيقة دراسية بذلك وإنما يمنح خطاب قبول للالتحاق بالصف المناسب له".

يذكر أن موعد اختبار المقابلة الشخصية يبدأ من يوم السبت المقبل 11-5-2013 ولمدة خمسة أيام في إدارة الاختبارات والقبول في القسم النسائي جنوب شارع الوشم.