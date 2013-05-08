السعودية تدشن أول طائرة لقواتها الجوية من نوع "F15-SA"

دشّنت القوات الجوية الملكية السعودية مؤخراً أول طائرة لها من نوع "F15-SA"، في احتفال أقيم بشركة بوينغ للصناعات العسكرية في مقرّها بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية، والتي تأتي ضمن خطط القوات الجوية الملكية السعودية لتحديث أسطولها من المقاتلات إيذاناً بدخول عصر جديد في قدرة طائراتها المقاتلة يضعها في مقدمة القوات الجوية على مستوى العالم.

وأوضح قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن محمد بن عبدالله العايش في كلمة له بهذه المناسبة، أن القوات الجوية الملكية السعودية تتطلع للاستفادة من القدرات المتطورة لطائرات "F15-SA" المقاتلة لمواصلة حماية أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، حيث تعد "F15-SA" من أحدث الطائرات المقاتلة لما تحمله من إلكترونيات متقدمة ولقدرتها على حمل أسلحة متطورة.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بوينغ للصناعات الدفاعية والفضائية والأمنية دينيس مولينبيرغ أن العلاقات بين الجانبين لم تقتصر على المخترعات والمنتجات بل امتدت إلى المجالات التعليمية والصناعية.

وحضر الحفل سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميركية عادل بن أحمد الجبير، وحاكم ولاية ميسوري جاي نيكسون، وقائد برنامج طائرات "إف 15" بالقوات الجوية الأميركية الفريق سي دي مور، ورئيس شركة بوينغ للطائرات العسكرية كريس تشادويك وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين من وزارة الدفاع الأميركية.