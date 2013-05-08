السعودية تدعو مواطنيها لاستخراج فيزا لإندونيسيا مسبقاً

أهابت وزارة الداخلية السعودية بمواطنيها ضرورة حصول المسافرين إلى إندونيسيا على تأشيرة سياحية قبل السفر، لوجود ما يفيد بأن الجهات المعنيّة في مطار جاكرتا أبلغتها بأنه في حال عدم اكتمال هذه الشروط سوف يتم إعادة المسافر على نفس الرحلة.

وحددت وزارة الداخلية عدة شروط للحصول على الفيزا وهي:

1- لابد أن تكون صلاحية جواز السفر ستة أشهر وأن لا يكون ممتلئ الصفحات.

2- وجود تذكرة ذهاب وعودة لكل مسافر.

3- حيازة طالب التأشيرة على مبلغ مادي لا يقل على 1000 دولار أميركي أو بطاقة ائتمانية (فيزا أو ماستر كارد) سارية المفعول باسم الشخص الذي يحملها.

4- تسديد رسوم التأشيرة البالغة 25 دولاراً أميركياً مع تعبئة كارت الدخول.