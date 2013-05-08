السعوديون و"هاشتاق" مجزرة بانياس.. تفاعل إنساني

لا شك أن مأساة السوريين اليومية، جديرة بالخشوع لها. فعلى مدى أكثر من سنتين ونيف عانى الشعب السوري شتى أشكال العنف والتشريد، والقهر. ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في نقل الصور والموت اليومي الذي بات مطعّماً بدم الأطفال والرضع والنساء. ولعل أحدث المآسي ما شهدته مدينة بانياس، فقد حقق هاشتاق مجزرة بانياس (#MassacreOfBaniyas) المركز الأول على مستوى العالم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف إيصال معاناتهم إلى العالم أجمع، بحسب ما أفادت صحيفة "المدينة" السعودية.

وكان قد اعلن حساب (هاشتاق السعودية) الشهير في "تويتر" عن بدء توقيت الحملة في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، وفي خلال ساعة واحدة حقق المركز الأول على مستوى العالم ، بـ 22 ألف تغريدة. وتفاعل مغردون سعوديون مع الهاشتاق الذين أبدوا تعاطفهم مع مجزرة بانياس الأخيرة في سوريا تعبيراً عن حزنهم لما حدث.

وقال فارس المطيري مؤسس حساب هاشتاق السعودية للصحيفة، إن فكرة الهاشتاق كانت من وكيل هاشتاق السعودية أحمد الجبرين وتم التنسيق مع هوامير تويتر لتفعيل الهاشتاق، كما تم دعمه من كبار أغلب المشاهير العرب في تويتر ويأتي في مقدمتهم الدكتور طارق الحبيب.

وأكد بأنه في الـ45 دقيقة الأولى تجاوز عدد التغريدات 22 ألف تغريدة، وكان من أشهر المغردين المشاركين في الهاشتاق منظمة اليونيسيف الدولية والتي تعمل من أجل حقوق الأطفال في جميع انحاء العالم وبقاءهم وتطورهم وحمايتهم مسترشدة باتفاقية حقوق الطفل. وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بحملة تهدف لإيصال صوت العرب للعالم، لأن البعض مغيب عن ما يحدث في الشرق الأوسط.