جلسة جديدة في قضية محاولة اغتيال دبلوماسي سعودي بأميركا

بدأت في نيويورك، الأربعاء 8 مايو/أيار، جلسة جديدة من محاكمة الأميركي من أصل إيراني، منصور اربابسيار، المتهم بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، عادل الجبير، أمام المحكمة الفيدرالية بجنوب مانهاتن.

ويسعى الادعاء العام في نيويورك إلى أن تحكم المحكمة في مانهاتن في جلسة النطق بالحكم بالعقوبة القصوى، وهي السجن 25 عاماً، على اربابسيار، اعترف بذنبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن يعود ويتراجع عن اعترافه.

وأفاد مراسل "العربية" بأن القاضي تسلم تقريراً من طبيب نفسي يشير إلى أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية.

وبعد السير في إجراءات الجلسة، تقرر رفعها للاستماع إلى تقرير من الطبيبة النفسية للسجن الذي يُحتجز به المتهم.

وقبل استراحة الغداء، ناقش القاضي تقرير طبيب نفسي آخر، مايكل فيرست، الذي قال إن منصور يعاني من انفصام الشخصية من الدرجة الثانية.

وغضب القاضي للغاية من شهادة الطبيب، وجادله بأن المتهم لم يجر في الشارع عرياناً إثر نوبة من انفصام الشخصية، بل تآمر على مدى طويل لاغتيال السفير السعودي الجبير وآخرين، وارتكاب عمل إرهابي.

ويحاول الدفاع عن المتهم إثبات أنه غير مسؤول عما فعل نتيجة مرض نفساني أو جنون مؤقت.

ومن المرجح أن يصدر القاضي الحكم على المتهم في جلسة الأربعاء، إن لم يقتنع بالتقارير الطبية.

