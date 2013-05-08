شباب سعوديون يناصحون "ضب" بعد إنقاذه من السيول

على الرغم من تسبب السيول والأمطار في الكثير من الدمار في السعودية خلال الفترة الماضية، فإن الكوميديا كانت حاضرة بين بعض السعوديين، حيث تداول موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطعاً لشباب سعوديين تحت عنوان "حقوق الحيوان" قاموا بإمساك "ضب" في أحد الأودية بعد أن أمتلأت بالأمطار، ليقوموا بعد ذلك بإخراجه إلى بر الأمان.

وتلقى "الضب" توبيخاً من أحد الشباب بعد أن قال له الأخير: "أنتم يا هالجيل الجديد من فاشل، تجون إلى مجرى السيول والأودية". ويعود مناصحاً "ليه ما تطلع مثل الضبان السنعة لرؤوس الحزوم. كنت أنتقد جيل الشباب الحالي، لكن مما يبدو أن جيل الحيوانات أيضاً مثلهم".

ولم يكتف الشاب بهذه الكلمات التي تمثلت بلهجة أهل شمال السعودية، الذين عرف عنهم روح النكتة في أحاديثهم، بل عاد ليعاتب "الضب" مرة أخرى: " أنقذناك وأعناك، وتأتي بعد ذلك لتعبس وتصرخ بنا"، مضيفاً "سأعيدك إلى الماء".

وفي نهاية مقطع الفيديو يظهر صوت أحدهم مدافعاً عن "الضب" الذي لا حيلة له، قائلاً لصديقه "لا تلمه، انظر للبحر من حولك".