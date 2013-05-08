نزاهة وفساد !

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، في تصريحات أمس في الجوف، إن رقابة الهيئة لا تقتصر على الجمعيات الخيرية، وأن هيئته لا تتراجع أمام المسؤولين الكبار، ولكنها تحتاج الأدلة والقرائن، ثم تحدث عن نية الهيئة افتتاح فروع نسائية لنزاهة، طبعا.. من لديه واسطة فليتقدم، فنحن اليوم أمام وزارة جديدة لا تراقبها (نزاهة) لأنها في الأساس (نزاهة)!.

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كان يا ما كان، ذهبت (نزاهة) كي تبحث عن كائنا من كان، فوجدت في طريقها السيد (فساد)، سألها : ما الذي جاء بك إلى هنا يا (نزوهة)؟، استحت أن ترد على رجل غريب، وقررت في المرة القادمة أن لا تذهب إلى أي مكان دون محرم!.

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لو كانت (نزاهة) أكلة شعبية تحتوي على كل البهارات التي نحب، فإنها سوف تصلنا محفوظة في قدر كبير قديم اسمه (فساد)، نغرف منها ما نشاء حتى تنتهي، ويبقى القدر الذي سوف يحتاج إلى تنظيف وتلميع قبل أن يحفظ أكلة أخرى.

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لو كان (فساد) جيب شاص يصعد الجبال ويخترق الأودية الوعرة، فإن (نزاهة) لن تستطيع قيادته بحكم العادات والتقاليد؛ لذلك فإنها سوف تستقدم سائقا أجنبيا يشرح لها فيما بعد معاناته أثناء محاولته إيقاف هذا الجيب الذي لا يحتوي على فرامل!.

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لو كانت نزاهة غرفة بيضاء فسيحة، فإن (فساد) سوف يكون الباب الحديدي المفتوح.. وهو باب رغم بشاعة منظره، إلا أنه لا يرد أحدا الكل يمر ويختار الركن الذي يعجبه في الغرفة.

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لو كانت (نزاهة) مرآة لامعة، فإن (فساد) سوف يكون إطارها الذهبي الفخم.. ننظر إليها فنجد أنفسنا كما نحن لم يتغير فينا شيء، باستثناء بعض الشعرات البيضاء التي تروي حكايات العمر الضائع!.

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية