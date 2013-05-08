"شاهد شاف حاجة ونص"!

غالباً لغة الأرقام تبدو أكثر إقناعاً من الكلمة.. أعني الأًرقام المستمدة من مصادر مؤكدة.. وليست تلك القائمة على التخرصات والتوقعات!

آخر الأرقام التي استوقفتني - وهو رقم موثق - يقول إن عدد السياح الخليجيين القادمين إلى المملكة بلغ العام الماضي نحو 4.9 ملايين زائر خليجي يمثلون ما نسبته 34% من إجمالي عدد الوافدين في رحلات قصيرة إلى المملكة طوال العام.



الرقم على عهدة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان.. والأمير بالمناسبة من المسؤولين الذين لهم تقدير خاص لدى كثير من الكتّاب بالمملكة؛ لأنه يبادلهم ذات الشعور ويتفاعل معهم.. شخصياً - وهذه من نافلة القول - أعتبره من أكثر المسؤولين الذين تفاعلوا، وعقّبوا، على ما كان يرد هنا طيلة السنوات الماضية.



من هذا المنطلق، أتمنى الآن من الأمير - بعد أن أفصح عن هذا الرقم المهم خلال ملتقى سوق السفر العربي بدبي 2013 - أن يكلّف مسؤولي الهيئة لقياس رأي الأشقاء الخليجيين عما رأوه في بلادنا من خدمات.. نريد إجابة على سؤالين اثنين فقط: "عزيزي ضيف المملكة.. ما هي أبرز الإيجابيات التي شاهدتها خلال زيارتك، وما هي السلبيات"؟



مؤكد أنه سيسمع إجابات مختلفة ومحايدة.. الوصول إليها ليس معقداً، بل وليس بحاجة لموظفين.. مجرد استبانات توضع في كل منفذ ومطار.. تتم تعبئتها من قبل السياح أنفسهم.. أولئك الذين شاهدوا بأنفسهم نوعية وجودة الخدمات السياحية.. أنا واثق تماماً أن الأمير سيقرأ بإذن الله، إجابات دقيقة وشفّافة، أكثر من تلك الإجابات المعلّبة التي تقدمها مكاتب الاستشارات الإعلامية.. ليس من رأى كمن سمع!

*نقلاً عن "الوطن" السعودية