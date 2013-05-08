"صوّر وأرسل".. خدمة جديدة للتبليغ عن المخالفات

أعلنت الأمانة العامة لمدينة الرياض عن تطبيق جديد للأجهزة الذكية تحت مسمى "أمانة940" الذي يقدم خدمة جديدة لسكان العاصمة للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية في كافة أحياء وشوارع وطرقات مدينة الرياض بطريقة "صوّر وأرسل".

ويتيح البرنامج للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر مع هاتف مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 940 من خلال التقاط صورة لأي مخالفة أو صورة موجودة مسبقاً في الهواتف المحمولة وإرسالها سريعاً عبر التطبيق لمركز طوارئ الأمانة الذي سيتواصل مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم المحمولة تفيد باستلام المخالفة وتحويلها للجهات المختصة لمعالجتها بأقصى سرعة ممكنة.

ويحدد البرنامج الجديد موقع الشخص المبلغ آليا على الخريطة المعدة لذلك لاستخدامه من قبل هاتف مركز الطوارئ في تحديد موقع المخالفة سريعا، وفقاً لما ذكرته جريدة الرياض السعودية.

كما يوفر خدمة "بلاغاتي" التي تحتوي على كافة البلاغات السابقة والقدرة على استعراضها ومعرفة حالتها، مع إمكانية البحث عن بلاغات سابقة من خلال إدخال رقم البلاغ.

ويعمل باللغتين الإنجليزية والعربية وهو متصل مباشرة بمركز هاتف طوارئ الأمانة مع إمكانية تتبع تصفح البلاغات.

يذكر أن البرنامج يعمل على جميع أنواع أجهزة الجوال الذكية بالإضافة إلى امكانية التصفح عبر الشبكة العنكبوتية.

