إعفاء الطلاب غير المقتدرين مالياً من رسوم اختبارات "قياس"

كشف الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، عن قرب إصدار آلية جديدة لإعفاء الطلاب غير المقتدرين من رسوم اختبارات برنامج "قياس"، بحيث يدخلون الاختبارات مجاناً، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".

وأضاف المشاري: "هذا يشمل إن كان للمرة الأولى أو الثانية"، لافتاً إلى أن "مركز القياس" مستقل مالياً وإدارياً ويتقاضى مقابلاً مالياً يتناسب مع تكاليف الاختبارات من حيث إنشائها وتقديمها ورواتب الموظفين ومكافآت اللجان وشحن المواد، خاصة أنه لا توجد أي ميزانية للمركز من الدولة.

وأشار رئيس المركز الوطني الذي نجح مؤخراً في تطبيق اختبار "نواتج التعلم" على التخصصات الهندسية في الجامعات السعودية لأول مرة، إلى أن المركز خفف على الطلاب تحمل تكاليف السفر للمراكز المحددة في ذلك الوقت، حيث إن إجراءه للاختبارات في مناطق الطلاب هو بحد ذاته إنجاز وتحقيق للاستقرار النفسي وخفض للتكاليف المادية التي تترتب على السفر من منطقة لمنطقة، لافتاً إلى أن سياسة المركز الخاصة بدفع رسوم الاختبار تتيح صلاحية إعادة الاختبارات للراغبين في ذلك، مبيناً أن دخول الاختبارات يعتمد على الميزانية المخصصة لها فقط.

وكان "قياس" قد كشف مؤخراً عن أن لديه خطة في الخمس السنوات المقبلة للانتقال بما يقارب 80 بالمائة من الاختبارات على الحاسب وتظهر بوادرها خلال أيام عند التقدم بالتسجيل لاختبار القدرات.

يُذكر أن "المركز الوطني للقياس" أنشئ قبل 13 سنة تقريباً، بقرار من مجلس الوزراء ومن أبرز مهامه القيام بعمليات اختبار "قدرات" و"تحصيل" لخريجي الثانوية العامة، سواء خريجي المدارس الأهلية أو العامة الحكومية.

ويقوم "قياس" بتنفيذ اختبارات لقياس قدرات الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم، واختبارات لقياس التحصيل العلمي، وتكون هذه الاختبارات موحدة للتخصصات التي تدخل تحت نوعية واحدة.

ويسمح بتكرار اختبار القبول أكثر من مرة في العام الواحد. كما يواجه "قياس" انتقادات كبيرة أكثرها يتعلق بالرسوم وجدوى الاختبارات وقسوتها.