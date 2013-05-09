اشتعال محطة وقود يستنفر فرق الدفاع المدني في حائل

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حرائق في مدن مختلفة من السعودية، حيث كان أولها حريقا في إحدى محطات الوقود بحي المنتزه في مدينة حائل شمال السعودية، وما زالت فرق الدفاع المدني في موقع الحدث حتى هذه اللحظة.

واندلع حريق آخر في مطبخ منزل بالأحساء، نتج عنه إصابة طفلين بحالة اختناق، وتلقيا العلاج اللازم بعد نقلهما إلى المستشفى القريب في المنطقة وخرجا في وقتها.

كما حدث حريق آخر مشابه في مطبخ مبنى مكون من طابقين في القطيف – الجاروديه، وتم إخراج المحتجزين من المبنى، وتسبب الحادث بإصابة شاب باختناق بسيط، وتم علاجه في موقع الحادث.



وقع حادث احتراق تريلة بنزين في محطة بنزين بحي الزهراء أثناء عملية التفريغ مما أدى إلى تشكل بحيرة ملتهبة

مما إدى إلى احتراق صهريج مياه متوقف بجانب الناقله المشتعلة



وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل النقيب عبد الرحيم الجهني أنه تم تحريك عدد من الفرق لمباشرة الحالة وتم بحمدالله السيطرة عليه والحليلولة دون امتداده للمحطة، فيما سجل الحادث إصابة طفل عمره 10سنوات بحروق بسيطة.

كما أشار النقيب الجهني إلى إصابة أحد أفراد الدفاع المدني المشاركين بالحادث بإصابة بسيطة، مبينا أن أمانة منطقة حائل والهلال الأحمر ساندا الدفاع المدني