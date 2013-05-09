التربية تطلق نظاماً إلكترونياً لإصدار الشهادات الدراسية

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية نظاماً إلكترونياً جديداً، يضاف إلى جملة البرامج والمشاريع التقنية التي تعمل عليها الوزارة, وهو نظام "نتائج الإلكتروني" المرتبط بقاعدة بيانات شاملة تجمع نتائج الطلاب والطالبات لما قبل عام 1430هـ، وتنهي معاملات المراجعين المرتبطة بإصدار الشهادات والوثائق الدراسية وبدل فاقد والتصديق، والحصول عليها من أي إدارة تربية وتعليم يوجد بها صاحب الطلب.

وأوضح مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التربية والتعليم عبدالكريم بن سليمان الجربوع، أن الهدف من هذا البرنامج، هو التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم وأصحاب الطلبات بما يوفر عليهم الوقت والجهد والكلفة لإنهاء المراجع معاملاته في مكان وجوده في أي إدارة تربية وتعليم دون الاضطرار للسفر لمصدر الشهادة أو للوزارة - كما كان في السابق- إضافة إلى ما يحققه النظام من دقة وضبط معلوماتي للبيانات، وتوحيد للإجراء في جميع إدارات التربية والتعليم .