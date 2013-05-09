وزارة العدل تعين ذوي "شهداء الواجب" في عدة وظائف

عينت وزارة العدل عدداً من ذوي أسر الشهداء في عدة وظائف على مختلف المراتب. وأوضح مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، محمد بن عبدالله العقيل، أن ذلك يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالموافقة على ضوابط تعيين وتثبيت ذوي أسر الشهداء والمصابين ومن في حكمهم، وفقاً لصحيفة "الشرق".

وأكد العقيل حرص الوزارة على إنهاء إصدار قرارات تعيين ذوي الشهداء ومباشرتهم في الوظائف المناسبة.

وأضاف أن هذا التعيين يؤكد العناية الدائمة والمستمرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لأسر وذوي شهداء الواجب، الذين دفعوا أرواحهم فداء للوطن في سبيل الحفاظ على وحدة أمنه وتماسكه، وحفاظاً على مكتسباته ومدخراته، سائلاً الله أن يرحمهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.