"النقل" تؤكد سلامة الجسر المعلق بالرياض عقب العاصفة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل السعودية على سلامة الجسر المعلق، الواقع على الطريق الدائري الجنوبي الغربي بمدينة الرياض، وعدم وجود أي أضرار به، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتكليف مختصين من الوزارة ومصمم الجسر الاستشاري ومقاول الصيانة بالكشف على الجسر وفحصه بعد ما حدث له من اهتزازات في كابلات الشد، بسبب العاصفة الترابية التي تعرضت لها مدينة الرياض مساء الثلاثاء الماضي، حيث أكدت اللجنة على سلامة الجسر.

ووفق صحيفة "الرياض" السعودية، فقد بيّن المتحدث الرسمي للوزارة أن الجسر الذي تم تدشينه وافتتاحه للحركة المرورية عام 1419هـ يبلغ طوله (763) مترا بعرض 35.8 متر وكل اتجاه بعرض 13.95 متر يفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5.40 متر, وكابلاته مصممة لمقاومة سرعة رياح (120 كلم/الساعة)، وقد تم إجراء تجربة فحص لهذه الكابلات قبل التنفيذ على سرعة رياح (150كلم/سرعة).

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتناسب مقدار الاهتزاز مع طول الكابل طرديا, أي كلما زاد طول الكابل ازداد تأثره بقوة الرياح دون أن يتأثر عاملا الأمان والإنشاء فيه.

