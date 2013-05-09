«الوعي المرتفع» بالرياضة النسائية

لا أتفق مع العنوان مطلقاً إنما أضعه هنا، كي أؤكد لكم أن آراءنا تجاه ما أسمّيه التجديد والحضور المتأخر آراء ضيقة ومطبلة للقرارات أكثر من أنها تمثل قناعاتنا الداخلية الأصيلة التي لا تتغير بين يوم وآخر، هذا العنوان قَدمت به إلى هنا من صدر الرأي الاجتماعي تجاه قرار وقفنا بضراوة أعواماً طويلة من أجل ألا يتحقق، وحين يعبر القرار كل أجواء الرفض الطويل تحت تراكم الضرورات والقناعات نعلن صحته وجرأته وملامسته المباشرة للوعي، وأنه مثال حقيقي عن ارتفاع مستوى الوعي، على رغم أن عبارة «ارتفاع الوعي» محل نظر ورعاية دينية شديدة، ومن ثم يتم الربط المقنن بالواقع واعتدال الحالات المزاجية.

السماح برياضة البنات في المدارس الأهلية لا يمثل ارتفاعاً في الوعي قدر ما يمثل من الزاوية المباشرة تنازلاً نسبياً عن معضلة التصلب بمعية قرارات ظننا أعواماً طويلة أنها ستمهد الطريق لمعضلات يصعب حلها، وتفتح بوابات لا يمكن إغلاقها، أما من الزاوية الحرجة والحادة فلا بد من أن نعترف بأن القرارات المتعلقة بالنساء لا بد من أن تمر بتوقيع ورأي وشور ذكوري بحت، في ظل أن الشكوك عادة هي العنوان في ورقة الإقرار والموافقة، بينما اليقين يأتي متأخراً وخجولاً صامتاً، كي لا يجلب كومة الأسئلة المرمية بعناية في زاوية قصية من المتخوفين من القرارات سابقاً والمتحمسين حالياً.

رياضة النساء ستظل جدلاً قادماً وإن قدمت لميدان التجربة في المرحلة المقبلة عبر المدارس الأهلية. ولست متفائلاً بالتطبيق ولا بالفعالية، طلاب المدارس لا يجنون شيئاً من الرياضة المدرسية، ولا يثقون كثيراً بها، على رغم أنهم يمثلون جيلاً يعاني من النسبة العالية العالمية للسمنة، وهي نسبة لا تستلزم الصمت ولا إنهاك التفكير بالحلول، بل هي مرتفعة ونذير مستقبل غامض غير قابل لقرارات من فئة الفزعة والجميل المائل، لا أتفاءل بالمستقبل الرياضي المدرسي الذكوري، فضلاً عن الأنثوي، لأن جزءاً من مدارسنا الحكومية ليس ملائماً ولا مخططاً من ضمن مساحاته أن يضم ملعباً رياضياً يليق بممارسة نشاط خفيف أو حتى يشجع على جري آمن، فماذا عن المدارس الخاصة التي تعتمد على غرف المبنى وأن يضم أكبر عدد من الأجساد، مدارس التعليم العام الحكومية لم يشملها القرار، لأن أهلها يعرفون بضاعتها ومخططاتها وأن الرياضة آخر حلقات التفكير ويطلبون العون والفكاك من الطابور الصباحي الذي يجلب النوم تحت تأثير الروتين الممل.

إذا كان وعينا ارتفع، لأن الرياضة دخلت مدارس البنات عبر ركن المدارس الخاصة فما الكلمات التي تليق بوعينا إن أصبحت حصة الرياضة أساساً في الجدول المدرسي لبناتنا في مدارس التعليم العام الحكومية؟! الوعي لا علاقة له بالقرارات المتأخرة، بل الوعي أن نمشى بالتوازي مع الواقع والوعي المرتفع الحقيقي أن نسبقه، وعينا يمشي ببطء، أما مفردة الارتفاع فهي من الحكايات التي يشكر قائلها. إنما تستوجب أن يُدَرَّس عن كيفية وضعها في جملة مفيدة ومن أجل قادم جديد لم ينهك بالتردد والشكوك.





* نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.