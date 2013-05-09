3 جامعات سعودية تحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالميQS

سجلت ثلاث جامعات سعودية حضوراً بارزاً في تصنيف الجامعات العالمية QS الذي شمل هذا العام 873 جامعة في أنحاء العالم، من حيث طبيعة المجالات البحثية، ووجود كليات في جميع التخصصات.

ووفق صحيفة "الحياة" اللندنية" احتلت جامعة الملك سعود المرتبة الـ197 في تصنيف "كيو إس" لعام 2013 الذي أطلق في لندن الأربعاء.

وحصلت على تقدير 94.44%، فيما حلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الـ208، مع منحها أربع نجوم لجهة شمول موادها التعليمية وتخصصاتها وأبحاثها الكثيفة، فيما حلت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في المرتبة الـ334.

وحصلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض على مرتبة بين 401 و450، فيما حلت جامعة الملك فيصل في مرتبة بين 551 و600.

وجاءت جامعة الملك خالد في المرتبة بين 501 و550. أما جامعتا الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا وأم القرى فلم تحصلا على رتبة محددة في التصنيف، ربما بسبب نقص المعلومات عند إعداد التصنيف.

وخلا التصنيف في مراتبه المتقدمة الـ400 من أية جامعة عربية باستثناء الجامعات السعودية الثلاث المذكورة والجامعة الأميركية في بيروت التي احتلت المرتبة الـ250. وجاءت جامعة قطر في المرتبة 550 – 600، وجامعة عين شمس في المرتبة الـ601. أما جامعة الأزهر فاحتلت موقعاً في المرتبة 551 -600.

واحتلت جامعات النخبة في الولايات المتحدة وبريطانيا المراتب العشر الأولى، إذ حل في الصدارة معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، وحلت ثانية جامعة كامبريدج، ثم هارفارد، وفي المرتبة الرابعة الكلية الجامعية في لندن، وفي الخامسة جامعة إكسفورد، تليها جامعة إمبريال كوليدج في لندن.

وفي المرتبة السابعة جامعة بال الأميركية، تليها جامعة شيكاغو. وحلت تاسعة جامعة برنستاون الأميركية، وفي المرتبة العاشرة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.