العاهل السعودي يعين قائداً جديداً للقوات الجوية

قرر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أمر ملكي، الجمعة 10 مايو/أيار، ترقية اللواء الطيار الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وتضمن القرار إحالة قائد القوات الجوية السعودية، الفريق الركن محمد بن عبدالله العايش، السابق إلى التقاعد، بحسب ما ذكر أمر ملكي نقلته، الجمعة 10 مايو/أيار، وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجاء في نص الأمر الملكي الصادر أن العاهل السعودي قرر "بناء على ما عرضه وزير الدفاع"، ما يلي:

- أولاً: يحال الفريق الركن محمد بن عبدالله العايش (قائد القوات الجوية) إلى التقاعد.

- ثانياً: يرقى اللواء الطيار الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات الجوية.

وعهد الأمر الملكي إلى وزير الدفاع بتنفيذ ما ورد في النص.