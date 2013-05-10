دراسة تؤكد أن انخفاض الأنشطة المدرسية سبب انحراف الشباب

أكدت دراسة سعودية أجريت تحت عنوان "دور إدارة المدرسة الثانوية في التوعية الأمنية" أن أحد أسباب الانحراف الأمني لدى الشباب هو عدم قيام المدرسة بدورها في التربية الأساسية، لأسباب عدة منها كثافة الطلاب، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والطلابية بالمدارس.

وأشارت الدراسة التي أعدها أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد بقسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبدالعزيز الدويش، إلى أن هناك صعوبات في المدارس تعمل على إيقاف البرامج التوعوية في المجال الأمني بالمدارس الثانوية، من أبرزها كثرة الأعباء الإدارية على إدارة المدرسة، وعدم وجود كادر إداري كافٍ، إضافة إلى ضعف الصلاحيات الممنوحة للمدرسة في التعامل مع الجهات الأمنية، وقلة البرامج التدريبية على التوعية الأمنية، وقصور الإعلام التربوي في التعريف بها، وذلك بحسب ما نقلت عنها النسخة السعودية من صحيفة "الحياة".

كما لفتت الدراسة إلى أن ندرة تزويد المدارس بالمشاريع والأبحاث تحول دون عمل المدرسة على زيادة الوعي الأمني لدى الطلاب، وأن تعديل سلوك الطلاب يتم وفق أطر تقليدية.

وطالبت الدراسة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الإعلامية والأسرة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وإشراكهم في تخطيط برامج التوعية الأمنية وتنفيذها وتقويمها في المدارس الثانوية، وإدراج التوجيهات الأمنية بالمناهج الدراسية، ما يؤدي إلى تحسين سلوكيات الطلاب وزيادة الحس الأمني وتقليل الانحراف.