دراسة لرفع مخصصات الضمان الاجتماعي لـ4800 ريال شهرياً

تعكف لجنة مكونة من أربع جهات، وبمشاركة استشاريين متخصصين من جهات أخرى، على دراسة رفع الحد الأعلى للضمان الاجتماعي إلى 4800 ريال شهرياً، وألا يقل عن 862 ريالاً، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.

ووفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث الإعلامي لوكالة الضمان الاجتماعي، خالد بن دخيل الله الثبيتي، فإن "الجهات الأربع هي: مجلسا الوزراء والشورى، وزارة المالية، ومصلحة الإحصاءات العامة".

وأشار الثبيتي إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حرص على دعم وكالة الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 مليارات ريال في العام الحالي، فيما بلغت ميزانية الوكالة العام الماضي أكثر من 27 مليار ريال.

كما لفت الثبيتي إلى أن مد الفئات الفقيرة بمساعدات عينية وغيرها، مثل برنامج الفرش والثأثيث للحالات الفقيرة والعاجلة، لا يندرج تحت المناقصات الحكومية، ويوجد تفاهم بين الوكالة ووزارة المالية حول الآلية المتبعة للدخول في المناقصة.

يذكر أن إعانات الضمان الاجتماعي (المعاشات والمساعدات) مرت بعدة مراحل، خصوصاً مع التوجيه الملكي الأخير بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16.200 ريال إلى 28000 ريال في السنة، ووفقاً لبيان لوزارة الشؤون الاجتماعية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، حيث تمت إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي 31100 ريال، كما صدر قرار زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بواقع 10%، بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي 34210 ريالات، شاملاً 8 أفراد من الأسرة، كما صدر أمر برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى15 فرداً، بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي 58080 ريالاً.