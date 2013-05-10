مليون رجل وامرأة بالسعودية معرضون لهشاشة العظام بـ2030

أشارت دراسات طبية إلى تعرض نحو مليون رجل وامرأة بالسعودية للإصابة بمرض نقص كثافة الكتلة العظمية وهشاشة العظام بحلول عام 2030.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم"، فقد تم إجراء الدراسات بمركز التميز لأبحاث هشاشة العظام بجامعة الملك عبد العزيز، حيث أشارت لنقص كثافة الكتلة العظمية وهشاشة العظام بين الذكور والإناث السعوديين في السنوات الأخيرة، بنسب "خطر" وإصابة تتراوح ما بين 32 بالمائة لدى الرجال و44.5 لدى النساء فوق 50 عاماً.

واعتبر المركز أن هذه النسب مرتفعة خاصة لدى الرجال مقارنة ببعض المجتمعات الأخرى في أنحاء العالم وتم تأكيد النسب في دراسات سعودية مستقلة أجريت مؤخراً.

وفي هذا السياق استهدف معرض توعوي لـ"حملة سلطان بن عبدالعزيز الوطنية للتوعية بمرض هشاشة العظام"، والذي أقيم مؤخراً في جدة، 4 آلاف طالب من مدارس جدة، على أن يشمل طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية المرحلة المقبلة وفقاً لخطة الحملة.

وافتتح الدكتور عدنان زاهد، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، المعرض الذي بدأ باستقبال طلاب مدارس محافظة جدة بمشاركة 190 طالباً وطالبة من كليتي الطب والصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتضمن أفلاماً وبروشورات توعوية وعروضاً للرسم والترفيه تناسب الفئة العمرية لطلاب المرحلة الابتدائية.

وأكد زاهد أن الجامعة تستهدف على المدى الزمني للحملة التي تمتد 4 أعوام، الوصول لأكبر نسبة ممكنة في المدارس بمختلف مراحلها وغيرها من المنشآت الأخرى لتحقيق هدف الحملة المتمثل في تقليل الأسباب المؤدية لهشاشة العظام بالمجتمع من خلال زيادة الوعي بالمرض والتصدي له قبل الإصابة به.