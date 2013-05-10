مواطن يتقدم بطلب تعويض عن فقده لدجاجتين وديك في السيول

لم تخل الطلبات التي تلقتها لجان حصر أضرار السيول، التي ضربت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، من بعض البلاغات الطريفة.

فقد تقدم أحد المواطنين للجنة حصر أضرار السيول في إحدى محافظات المنطقة بطلب إثبات نفوق دجاجتين وديكاً ماتوا غرقاً في السيول التي اجتاحت مزرعته.

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة "الرياض"، فقد أكد المواطن لأعضاء اللجنة أن الديك والدجاجتين من السلالات الجيدة، تاركاً للأعضاء تقدير قيمة التعويض العادلة.

والمتوقع قياساً لبعض الحالات السابقة أن يقبضها بالحد الأدنى المقرر لكل متضرر والبالغ خمسة آلاف ريال.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن بعض المصادر، إلى أن محاضر لجان حصر أضرار السيول التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً لم تخلو من مثل هذه البلاغات الطريفة والبسيطة وشمل بعضها قدر طبخ مثلاً وكورة ونظارة وطقم أسنان.