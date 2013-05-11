باحث سعودي: أسبوع المطر عوض استهلاك 74 عاماً

لا شك أن الأمطار غالباً ما تحمل الخير وإن تسببت أحياناً ببعض الأضرار المادية والإنسانية على السواء، ولعل هذا ما دفع باحث فلكي سعودي على تسجيل موقف مغاير عن تصريحات وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، والتي طالب فيها بوقف الزراعة لتأثيرها على منسوب المياه.

وقال الباحث العلمي بالمركز الوطني للفلك عبدالعزيز سلطان الشمري، إن تصريح الوزير "خطأ فادح"، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" السعودية.

وتأتي تلك القناعة لدى الباحث الشمري، بعد الأمطار التي هطلت على جميع مناطق المملكة فيما بات يعرف بـ"الظاهرة البيضاء".

وقال في ورقة عمل قدمها عن الأمن المائي على هامش المؤتمر السابع للجمعية السعودية للعلوم الزراعية، إن الأمطار التي هطلت على البلاد غذت التكوين المائي والمعروف بـ"الساق"، وأن ما هطل منها تحديدا في كل من تثليث والحريق والحوطة والأفلاج ووادي الدواسر، عوض الكميات المستهلكة منذ 74 سنة.

وخلص الشمري إلى أن مياه المنطقة "متجددة" وليست "مستدامة"، ومن يقول إنها مستدامة ليس لديه أي دليل علمي على ذلك. فيما أشار إلى وجود دراسة فرنسية عملت قبل 25 سنة عن وفرة المياه بالمملكة وتساءل أين ذهبت هذه الدراسة؟، فيما وجه رسالة للمزارعين قائلا فيها "ازرعوا فسوف يكون سعر القمح 5 ريالات بدلا عن 80 هللة".