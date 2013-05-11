تبوك.. مأساة "تبديل المواليد" تطل من جديد

يبدو أن مأساة تبديل المواليد الجدد أطلّت من جديد في تبوك، حيث تسببت ممرضة (حديثة التعيين) في ارتكاب خطأ إداري بمستشفى الأطفال والولادة بتسليم مولودة لغير ذويها. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن ضيف الله العطوي "خال الولد المستبدل"، قوله إن والد الطفل سالم العطوي وزوجته تسلما الطفلة التي هي ليست ابنتهما، وتوجها إلى القليبة التي تبعد 200 كيلومتر عن تبوك، وهناك فوجئا بأشخاص من الجهات الأمنية يطلبون منهما العودة، فعادا وسلما الطفلة إلى المستشفى، واستلما الطفل الآخر.

وأقر الناطق الإعلامي بصحة تبوك عودة العطوي، بحصول الواقعة، عبر بيان صحافي جاء فيه: أنه بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، محمد الطويلعي، بالتحقيق الفوري والعاجل في قيام إحدى الممرضات بتسليم طفل لغير أسرته عن طريق الخطأ بسبب تشابه اسم الأم، رغم توافر كافة المعلومات النظامية أمامها بالملف الطبي، وعند اكتشاف ذلك تم التعامل فوراً، مشيراً إلى تكليف لجنة لمتابعة إجراءات التحقيق، تمهيداً لمحاسبة المتسبب في ذلك الخطأ.