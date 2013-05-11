وزير الداخلية السعودي يكرم عريفاً بنوط وراتب شهرين

أمر وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بصرف مكافأة راتب شهرين ونوط الأمن، للعريف بدر بن سطام الشمري، أحد منسوبي الدفاع المدني بمنطقة الرياض، نظير أمانته في رفض رشوة من قبل أحد الوافدين، حيث طلب منه الوافد التغاضي عن وسائل السلامة في المنشأة التي يعمل بها.

وأبلغ العريف الشمري الجهات المختصة في المديرية العامة للدفاع المدني حيث اتخذت الإجراءات اللازمة للقبض على الوافد وتقديمه للجهات المختصة.

من جانبه، ثمن مدير عام الدفاع المدني، الفريق سعد بن عبدالله التويجري، لوزير الداخلية هذا التكريم لرجال الأمن. وقال: "إن هذا التكريم يُعد دافعاً وحافزاً للعريف الشمري ولجميع منسوبي الدفاع المدني".

وعبر العريف الشمري عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، وقال إن هذه الخطة ستكون "حافزاً له ولزملائه لتقديم المزيد من العطاء".

