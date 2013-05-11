"الداخلية" و"العمل" تدعوان مخالفي الإقامة لتصحيح أوضاعهم

دعت وزارتا الداخلية والعمل في السعودية جميع المنشآت، والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافقت عليها الحكومة، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى الثالث من يوليو المقبل.

وتشمل هذه الاستثناءات إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم.

إضافة إلى تسهيلات أخرى، فيما لا تشمل هذه الاستثناءات المتسللين إلى المملكة بطريقة غير شرعية

وفي تصريح لنشرة الرابعة على شاشة "العربية"، قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني : "إن هناك إعفاءات وتسهيلات كثيرة حظيت بها العمالة وأصحاب الأعمال في المملكة، شملت إعفاء من الرسوم والغرامات لمن يغادر المملكة".

وأشار الحقباني إلى أن هناك إعفاء من رسوم تعديل المهنة، وذلك بهدف تشجيع العمالة لتصحيح أوضاعهم، كما شمل التصحيح القادمين إلى الحج والعمرة، وانتهاء فترة إقامتهم لتصحيح أوضاعهم.

أما بالنسبة للمستفيدين من القرار، أوضح نائب وزير العمل، أن التصحيح يشمل جميع الجنسيات، فلا توجد أي جنسية غير مخولة، والهدف هو تصحيح الأوضاع وتقليل حجم المخالفات، والتي جاء أبرزها في عدم صلاحية الإقامة.

وأشار الحقباني إلى أن المهلة المحددة هي للمزيد من التسهيل، فمن المفترض أن تكون العمالة بوضع سليم، علما بأن كثيراً من الإجراءات اليومية الحكومية اليوم تقدم من خلال التعاملات الإلكترونية، ما يسهل عملية المنشآت.