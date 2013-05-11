السعودية تستدعي خبراء فيروسات لمواجهة خطر "كورونا"

قررت وزارة الصحة السعودية الاستعانه بخبراء دوليين في مجال الفيروسات لمواجهة خطر فيروس "كورونا"، الذي انتشر مؤخراً في عدد من المحافظات السعودية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه استكمالاً للجهود التي تقوم بها للتصدي لفيروس "كورونا" وضمن الإجراءات التنسيقية الاعتيادية التي تجريها الوزارة مع الهيئات الصحية الدولية والخبراء المتخصصين في مجال الفيروسات والأمراض المعدية في مثل هذه الحالات لتبادل الخبرات وللاستفادة من خبراتهم والاستئناس بمرئياتهم، فقد وصل إلى الرياض نخبة من الخبراء الاستشاريين والمتخصصين من الجامعات والمنظمات والهيئات الدولية، ومن منظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه سبق أن أعلنت وزارة الصحة عن رصد 7 حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة خلال الأيام الماضية في محافظة الأحساء، توفي منهم خمسة أشخاص، وحالتان في العناية المركزة.

الخبراء يلتقون مسؤولي الصحة السعوديين

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مرغلاني، أن وفد منظمة الصحة العالمية وخبراء من الجامعات التقى مع وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور زياد مميش، بحضور عدد من مسؤولي وكالة الصحة العامة والتوعية الصحية، وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي قامت بها الوزارة للتعامل مع هذا الفيروس، واستعراض ما قامت به من جهود احترازية وأعمال تقصي للحد من انتشاره، حيث أبدى وفد المنظمة ارتياحهم لهذه الجهود، واطمئنانهم لما تم القيام به من قبل الوزارة.

وقال مرغلاني إن الوفد سيقوم، صباح اليوم السبت، بزيارة لمحافظة الأحساء وزيارة المرافق الصحية بالمحافظة، والالتقاء بالممارسين الصحيين المعنيين المشرفين على أعمال المكافحة للفيروس في صحة الأحساء، وتبادل الخبرات والمشورة بينهم.

ويضم الوفد استشاري الأمراض المعدية من جامعة دنفر الدكتور كوني برايس، واستشاري الأمراض المعدية من جامعة جون هوبكنز البروفيسور تريش بيريل، واستشاري الأمراض المعدية من جامعة سنغافورة البروفيسور بول تامبايا، ومن مستشفى ماونت سياني تورينتو بكندا البرفيسور اليسون ماك قيير، ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للأمن الصحي بجنيف الدكتور كيجي فاكودا، ومدير الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة الدكتور جواد محجور.

يذكر أن وفد الخبراء ووفد ممثلي منظمة الصحة العالمية سيلتقي لاحقاً مع أعضاء اللجنة العلمية للأمراض المعدية بوزارة الصحة التي تضم نخبة من الاستشاريين والمتخصصين من المستشفيات العسكرية والتخصصصية والجامعية من القطاعات الصحية الحكومية.