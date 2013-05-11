10 آلاف صورة متاحة للباحثين تجسد واقع السعودية

نشرت بوابة "موسوعة المملكة العربية السعودية" على شبكة الإنترنت أكثر من 10.000 صورة فوتوغرافية تم التقاطها خصيصاً لدعم محتويات الموسوعة من المعلومات والبيانات بواسطة نخبة مختارة من أفضل المصورين السعوديين.

وسمحت إدارة البوابة لزوار الموقع تنزيل هذا الكم الهائل من الصور، بالإضافة إلى أكثر من 160 خريطة وعدد كبير من الرسوم البيانية والتوضيحية الموثقة والمعتمدة، والتي تمثل مرجعاً للباحثين والدارسين في الشأن السعودي حول الخصائص الجغرافية والتطور التاريخي والمواقع التاريخية والأثرية وأنماط الحياة الاجتماعية وبيان معدلات النمو في جميع حالات التنمية الاقتصادية، وتطور المرافق والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والسياحية في جميع مناطق السعودية.

وتم تدشين الموسوعة على شبكة المعلومات الدولية مؤخراً لتتيح للزوار تصفح إتاحة كافة المعلومات والبيانات والصور والرسوم التوضيحية والخرائط التي تضمنتها مجلدات الموسوعة العشرين.

وأكد المدير التنفيذي للموسوعة، الدكتور فهد السلطان، أن كافة الصور الفوتوغرافية التي تتيحها بوابة الموسوعة تم التقاطها حصرياً بهدف النشر في الإصدار المطبوع بعد اختيار أفضل الصور وإجراء المعالجة الفنية لها مع مراعاة عناصر الوضوح والدقة عند إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للبوابة.

وأضاف أن "مجموعة الصور تضم لقطات نادرة لأهم المواقع التاريخية، والتي لا تتوفر بنفس درجة الدقة والوضوح في أي من المراجع التاريخية الأخرى، كما تضم مجموعة رائعة من اللقطات لمفردات الحياة الفطرية في كل المناطق وما تتميز به كل منطقة من نباتات وحيوانات وطيور، إلى جانب لقطات حديثة للمنشآت النفطية وشبكة الطرق والجامعات والمدارس بما لا يقل عن 500 صورة لكل منطقة من مناطق السعودية".