6350 موظفاً سعودياً يتقاعدون في ذكرى ميلادهم

يُعد اليوم السبت، الموافق الأول من رجب، أكثر أيام السنة تقاعداً في حياة السعوديين، وذلك جراء آلية تاريخ الميلاد، حيث إن معظم من ولدوا قبل عام 1970 كانت برمجة تواريخ ميلادهم في مثل هذا اليوم، وبناء على ذلك سيغادر اليوم 6350 موظفاً وموظفة مدنياً مكاتبهم الوظيفية، بعد استحقاقهم الكامل لسن التقاعد ببلوغهم سن الـ60.

ويوافق كل عام اليوم الأول من شهر رجب ليكون يوم ميلاد غالبية المواطنين السعوديين، وهو التاريخ الذي يتزين به تاريخ الميلاد لغالبية المواطنين وخاصة «كبار السن منهم». ويأتي الأول من رجب يوم ميلاد لغالبية المواطنين إلى فترة ما قبل وجود الأنظمة الحديثة حيث لم يكن توجد أجهزة حديثة في المستشفيات لتسجيل أوقات وتواريخ الولادة.

وكشف مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية، أن هناك من يتقاعد في تواريخ مختلفة، ولكن نظراً لكون معالجة تاريخ الميلاد وتثبيته سابقاً في منتصف السنة، وهي منطقية، فلا وضع في بداية العام ولا نهايته، وكان ذلك لجهل الناس قديماً بساعات وتواريخ الميلاد، جعل من هذا التاريخ يبرز أثناء التقاعد. وهذه المعالجة ستضمحل مع الزمن. في المقابل، أفاد الخنين أن عدد المتقاعدين في مثل هذا التاريخ بدأ يتقلص سنة بعد سنة.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لمؤسسة التقاعد، فهد بن عبدالله الصالح، أن عدد المتقاعدين لم يصل إلى الآن من الخدمة المدنية، وأن العدد السابق يبلغ 430 ألف شخص ما بين عسكري ومدني ما زالوا على قيد الحياة. ومن هذا العدد البالغ 430 ألفاً يتجه أغلبهم إلى الراحة، ويعتقدون أن حياة العمل انتهت بالنسبة لهم، بينما البعض الآخر يرى أن حياة التقاعد لا تعني الراحة، بل هي مرتبطة أيضاً بالعمل، حيث إنه إما لديه محل تجاري أو - وهو الغالب - يتجه إلى مكاتب العقار ومعارض السيارات للبيع والشراء.