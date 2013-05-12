الخارجية السعودية: معتقل تنزانيا في طريقه إلى المملكة

كشف مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد عن إطلاق سراح المواطن السعودي سعيد بن محسن المهري، الذي تم اعتقاله مع آخرين في تنزانيا إثر التفجير الذي وقع مؤخرا في إحدى الكنائس في مدينة أروشا شمال تنزانيا.

وقال الأمير خالد إنه "بعد اتصالات ومساع مكثفة من قبل السفير في تنزانيا وطاقم السفارة الذين تواجدوا في مدينة أروشا تم إطلاق سراح المواطن، ولم توجه له أي تهمة.. وشدد على أن المواطن المهري يتمتع ولله الحمد بصحة جيدة، وهو في طريقه إلى السعودية".

كما قدم مساعد وزير الخارجية الشكر للمسؤولين في الحكومة التنزانية على جهودهم وتعاونهم في إطلاق سراح المواطن سعيد المهري.

وشدد الأمير خالد في ختام تصريحه لوكالة الأنباء السعودية على حرص القيادة الرشيدة في السعودية وتوجيهاتها بمتابعة أوضاع المواطنين السعوديين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم اينما كانوا.

وفي وقت سابق وجَّه وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل سفير المملكة في تنزانيا بالتوجّه إلى مدينة أروشا السياحية للوقوف إلى جانب المواطن السعودي وأصدقائه الإماراتيين الذين اعتقلوا لوجودهم في أروشا وقت التفجير، الذي وقع في إحدى الكنائس، في حين قالت معلومات إنه سيتم الإفراج عنهم قريباً.

وكان الانفجار قد وقع أمام كنيسة بُنيت حديثاً للروم الكاثوليك في مدينة أروشا، التي يقصدها السياح لزيارة حديقة سيرنغتي الوطنية وجبل كليمنجارو الواقعين في المنطقة نفسها.