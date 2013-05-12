السعودية تضبط أكثر من 22 ألف متسلل في 6 أشهر

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على 22425 متسللا ومهربا في الستة أشهر الماضية على حدودها مع اليمن التي تمتد لأكثر من ألفي كلم.

وكشف المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود في منطقة نجران النقيب علي بن عبد الله القحطاني أنه تم ضبط 336 مهرباً و 22089 متـسللاً من جنسيات مختلفة.

وكشف المتحدث عن إحباط تهريب 6156 كلغ من مادة الحشيش المخدر وعدد 22 حبة من الحبوب المخدرة و5 زجاجات خمر و145 ذخيرة منوعة، والقبض على 28 سيارة تم استخدامها في عمليات التهريب ونقل المتسللين.

وكانت قوات حرس الحدود أعلنت في وقت سابق أنها قبضت على 1592 أجنبيا حاولوا دخول السعودية عن طريق حدودها مع اليمن عند منطقة عسير.