المطالبة بإعادة تأهيل 200 ألف خادمة وتوعية الأسر بحقوقهن

خلال الملتقى الذي نظمته هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان "العاملات المنزليات بين الضرورة والحاجة والحقوق الغائبة" طالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف بإعادة تأهيل العاملات بالمنازل، ومراقبة الأسر، من خلال توعيتها بحقوق الخدم، لاسيما وأن هناك عدداً كبيرا من الجرائم البشعة التي ترتكب، والترهيب الذي يظهر في الصحف ووسائل الإعلام، والذي يعود أغلبها إلى العنف النفسي والبدني الذي يقع على العاملات.

وأكد الشريف، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم"، على وجود ارتباط بين ظاهرة قتل الأطفال، وهدر حقوق العاملات باستخدام العنف اللفظي والجسدي ضدهن، مبينا أن هناك ما يقارب 200 ألف عاملة منزلية يعملن بالمملكة.

وطالبت الجمعية بتطوير المؤسسات المعنية بالحجاج والمعتمرين بما يضمن مساهمتها في إعادة جميع الحجاج والمعتمرين القادمين عن طريقها، مع فرض غرامات محددة لقاء كل حاج أو معتمر لا يتم إعادته عن طريق هذه المؤسسات إلى وطنه وربط الجهات المختصة بنظام يساعد على التأكد من مغادرة القادمين للحج والعمرة، وعدم تعريض العاملات للتحرش الجنسي والاغتصاب واحترام إنسانيتهن.

من جهة أخرى طالبت الجمعية بتطوير المؤسسات المعنية بالحجاج والمعتمرين بما يضمن مساهمتها في إعادة جميع الحجاج والمعتمرين القادمين عن طريقها مع فرض غرامات محددة لقاء كل حاج أو معتمر لا يتم إعادته عن طريق هذه المؤسسات إلى وطنه وربط الجهات المختصة بنظام يساعد على التأكد من مغادرة القادمين للحج والعمرة بعد انتهاء أداء الفرائض.