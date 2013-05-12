تغير النظرة السلبية للسياحة الداخلية بنسبة 70%

قال خالد آل دغيم، عضو المركز العربي للإعلام السياحي، إن "النظرة السلبية للسعوديين تجاه السياحة الداخلية تغيّرت بنسبة كبيرة، تتجاوز 70%"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".

وعن أسباب ازدياد نسبة الإقبال على السياحة الداخلية أضاف: "هناك عدة أسباب منها توفر البرامج والأنشطة وتنوع المهرجانات وانتشار المدن الترفيهية والمولات وتنوع السياحة ونمو سياحة الأعمال".

كما أكد عضو المركز العربي للإعلام السياحي أن "الإحصائيات والأرقام تشير إلى نمو تصاعدي مستمر في هذا الصدد، وأصبح لدى المستثمرين قناعة تامة في عوائد السياحة الداخلية، ومن المعلوم أننا أكبر بلد يصدر رؤوس الأموال والبشر سنوياً بحثاً عن السياحة والترفيه بمليارات الريالات."

يُذكر أن تقارير إحصائية حديثة ذكرت عن تحقيق مستويات ضخمة في عائدات السياحة الداخلية، حيث قدرت عوائد السياحية الداخلية بأكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) كعوائد دورية، وتجاوز عدد المستفيدين منها أكثر من 25 مليون زائر وسائح.

أما بالنسبة للمناخ الحار وتأثيره على السياحة، أشار آل دغيم أن دبي وغيرها من البلدان الحارة نجحت في جذب السواح، وتسجيل حضور لافت من خلال تميز الفعاليات ومتعة التسوق، فالسياحة تقوم على عدة عوامل جذب ولا تنحصر في الأجواء واعتدالها والسكن المريح.

وفي ذات السياق أشارت تقارير الى ارتفاع أسعار الإقامة في جميع المناطق السعودية، حيث بلغ مجموع عدد ليالي الإقامة المتوقع تحقيقها 87.4 مليون ليلة وهذا يفتح الاستثمار أمام التجار في قطاع الإيواء ويضمن لهم عوائد مجزية.