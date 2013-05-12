رجل الجوازات الفظ!

خلال الأيام القليلة الماضية، التقيت في بلدان مختلفة أشخاصاً مختلفي التوجهات، اتيحت لهم فرصة العمل في السعودية.



من كندا، إلى الولايات المتحدة، مروراً بتركيا، وليس نهاية بالإمارات العربية المتحدة.



أجمع هؤلاء دون اتفاق على أن السعودية كانت لهم مصدراً لرزق خير، في فترات مهمة من حياتهم.



وأن هذا الرزق كان مباركاً، يلمسون آثاره، ويرون خيره.

لستُ من أهل المنِّ والأذى، وأرى أن الذين قدموا للعمل في السعودية، كانوا يؤدون أدواراً مهمة في بناء البلاد، سواءً عملوا في القطاع الخاص، أو في القطاع العام، ومهما تضاءلت هذه الأدوار، إلا أن ذلك لا يلغي أهميتها، وإنما السيل اجتماع النقط كما قيل.



ما يهمني للحديث عنه، هو أن الخير الذي حصل عليه هؤلاء، كان سفيراً طيباً، ووجهاً طلقاً قدم صورة المملكة العربية السعودية بشكل لائق، فبقيت الصورة إيجابية عن بلادنا.



قبل أيام كنت أخرج من الصالة الدولية في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان المطار مكتظاً، وقد اصطف ارتال من الطوابير قبيل مكاتب موظفي الجوازات الذين بدوا رغم قلة عددهم يؤدون مهامهم بتفانٍ وإخلاص.



كان أحد الموظفين يحاول أن يشرح لعامل آسيوي، أن عليه أن يُظهر له بطاقة الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى جواز السفر، وحاول معه باللغة العربية، ثم بالانجليزية، فلم يفهم العامل، فصرخ رجل الجوازات في وجه العامل مكرراً طلبه!



كتبت في تويتر أني أقدر جهود موظفي الجوازات، وهم بوصفهم افراداً، لا يلامون على قلة أعدادهم في مواجهة المئات، هذا قبل موسم الإجازات، فما بالك بالوضع إذا ازدهر موسم السفر والترحال، وتمنيت على هؤلاء الموظفين المجتهدين أن يتحملوا إشكاليات ضعف التواصل مع من لا يستطيعون التحدث بالعربية أو الإنجليزية، فهؤلاء، وجلهم من المساكين الضعفاء، يحملون على كواهلهم الواهنة هموم الفقر والتغرب عن الأهل سنوات طوال، من أجل لقمة عيش يتقاسمها أكثر من فم واحد.



قلتُ مراراً إن رجال الجوازات والجمارك، هم أول من يصنع صورة لوطننا، إنساناً وثقافة ومكاناً ومكانة، وما زلتُ أكرر ذلك. وأؤكد أني أعلم ما يعانيه هؤلاء أحياناً من ضعف في العوائد المالية، أو ضغط في العمل، بالنظر إلى قلة الأعداد، وهي مسؤولية مدرائهم وإداراتهم، لا مسؤوليتهم، حتى لا أتحدث من برجٍ عاجيٍ وأنا أطالبهم بالرفق واللين والابتسامة.



بآخر السطر، أُذَكِّرُ ذلك الموظف الذي صرخ في وجه المسافر البسيط، بأن رفع الصوت، لا يحل مشكلة اللغة، ولا يمكن أن يساهم بأي شكل في إفهام من لا يفهم، فهو ربما يشفي غليلك، لكنه لا يقدم حلاً.



هذا خلافاً لكون الابتسامة واللطف في التعامل، ستنعكس على صاحبها، أولاً، راحة لنفسه، وسلامة لقلبه، ومتعة في سلوكه، ورضا عن ذاته.



نقلاً لـ صحيفة "الرياض"