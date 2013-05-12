فريق سعودي متخصص يحقق إنجازاً لأهم الحيوانات البحرية

استطاع فريق سعودي متخصص في الاستزراع المائي أن يحقق إنجازاً سعودياً جديداً في تحقيق دورة كاملة من "خيار البحر"، أهم الحيوانات البحرية الفعالة في إيجاد توازن بيئي وتنمية مستدامة للحياة البحرية، وتوفير ثروة غذائية مليئة بالفوائد المتعددة للحياة الإنسانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد بن رشيد البلاع، لصحيفة "عكاظ"، أن "هذا الإنجاز تم التوصل إليه بعد تجارب علمية عديدة على يد خبراء في فريق البحث والتطوير للاستزراع المائي، مشيراً إلى إنتاج ما يقارب 23 مليون يرقة من أصل 200 أم".

وأكد الخبير ماريو أماندب: "لم تكن عملية توالد خيار البحر في مياه عالية الملوحة كمياه البحر الأحمر، وفي بيئة حارة جداً كبيئة المملكة، بالعملية السهلة على الإطلاق، حيث إننا كنا نراقب أمهات خيار البحر يومياً لمدة شارفت على ثلاث سنوات، حتى توصلنا لهذا النجاح الذي تحقق بتوالد يرقات خيار البحر."