مليون سعودي معرّضون للإصابة بهشاشة العظام بحلول 2030

ازدادت التحذيرات من الإصابة بهشاشة العظام، خاصة في السعودية، حيث تؤكد الإحصائيات أن أرقام المصابين ارتفعت وستفوق المليون في الأعوام القادمة.

وبحسب مركز التميّز لأبحاث هشاشة العظام في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة فإن مليون سعودي وسعودية معرّضون للإصابة بمرض هشاشة العظام بحلول عام 2030.

وحذر المركز من أن أعداد المصابين حالياً مُقلقة جداً، ففي السنوات الأخيرة تتراوح نسبة الإصابة بين 32% لدى السعوديين وحوالي 45% لدى السعوديات فوق سن الـ50، وتعتبر هذه النسب مرتفعة خاصة لدى الرجال مقارنة ببعض البلدان الأخرى.

وتُعرف هشاشة العظام أو ترقق العظام بأنها حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وقابلة للتكسر بسهولة عند تعرضها لأقل الصدمات، وأكثر العظام إصابة هي العمود الفقري والأكتاف والمعصمان والحوض.

كما أن معظم المصابين بهشاشة العظام لا يعانون أي أعراض في المراحل الأولى لذلك يسمى بالمرض الصامت، وعادة يتم اكتشاف الحالة عند التعرض لإصابة بكسر .

وهناك أعراض يمكن ظهورها متأخرة مثل آلام الظهر، والتواء العمود الفقري أو عظام المعصم والمفاصل، وتحدب الظهر.

وللوقاية من الإصابة بهشاشة العظام تتوجب مزاولة الرياضة، والتركيز على الغذاء الغني بفيتامين "د" مثل: الأسماك والأجبان والألبان، وتعريض الجسم لأشعة الشمس 10 دقائق يومياً، وفحص كثافة العظام بعد سنّ الـ40.