هزة أرضية بقوة 3.56 درجة شمال غرب مدينة العيص

قامت محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية برصد هزة أرضية بقوة 3.56 درجة على مقياس ريختر في الساعة 4:14 صباح أمس، شمال غرب العيص على بعد 25 كم عن مدينة أملج.

وبحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ"، أوضح هاني زهران مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، "أن الهزة وقعت على خط طول 37.375 وخط عرض 25.50 وبعمق 10.6 كيلومتر، وتعتبر من الهزات الضعيفة، ولا يتم الشعور بها"، مبيناً أن "منطقة الهزة من المناطق البركانية، ويرجح أن تكون بسب تحرك بسيط داخل الأرض كون المنطقة مليئة بالحرات البركانية الخامدة هناك".

وأشار زهران إلى حدوث هزات مشابهة خلال الفترة المقبلة، مطالبا أهالي المنطقة بعدم القلق أو الخوف، مشيرا إلى أن هناك أجهزة لقياس الهزات وأخرى لمراقبة الحرات البركانية وما يطرأ عليها من تغيير بشكل مستمر من خلال مختصين في الهيئة.

الجدير ذكره أن محافظة العيص شهدت هزات أرضية متتالية، تم على اثرها إخلاء السكان من المواقع التي تم تحديدها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية عام 1430هـ الموافق لعام 2009م، بعد أقوى الهزات التي بلغت قوتها 5.39 درجة على مقياس ريختر.

كما نفذت الجهات المختصة وعلى رأسها الدفاع المدني آنذاك خطة لإخلاء السكان، تحسبا لوقوع هزة أرضية قد تصل إلى 6.5 درجة على مقياس ريختر وقتها، وتم توزيعهم بين المدينة المنورة وينبع والعلا، ووفرت وزارة المالية السكن المجاني والإعاشة الشهرية لهم مع تعويضات مالية لترميم المنازل المتضررة.