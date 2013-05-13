السفارة الإندونيسية: لم نغير نظام تأشيرات السعوديين

أكدت القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية أنه لم يجرِ أي تعديل في نظام منح التأشيرات للسعودية في المطار، وشددت في بيان لها أنه ما زال بإمكان السياح السعوديين الحصول على التأشيرات السياحية من المطارات الدولية في إندونيسيا أو من الممثليات الإندونيسية دون تغيير.

ومن جانبه أكد مدير الصالة الرئيسية في مجموعة الطيار للسفر والسياح أكبر وكالة السفر في السعودية دخيل الطيار لـ"العربية.نت" أنهم تلقوا بيان السفارة الذي يؤكد عدم تغير في نظام منح التأشيرات للسعوديين.. وقال: "حسبما أفادتنا السفارة في بيانها فما زال بإمكان السعوديين أخذ تأشيرات الدخول في المطارات الإندونيسية كما كان في السابق دون تغيير".. ويتابع: "لم يصلنا أي شيء رسمي من السفارة الإندونيسية يفيد بالتغير وما زلنا نعمل وفق النظام القديم".

وتعتبر السعودية واحدة من أهم مصادر السياح في إندونيسيا، وبلغ عدد السياح السعوديين خلال عام 2012 أكثر من 86.645 سائحاً، بارتفاع 3.38% عن عام 2011 البالغ 83.815 سائحاً.. فيما بلغ إجمالي السياح الذين زاروا إندونيسيا العام الماضي أكثر من 8 ملايين سائح.

وإلى جانب السعوديين يحصل رعايا 64 دولة على تأشيراتهم من المطار وفق قانون الحريات والحقوق الشخصية الإندونيسي مقابل 25 دولارا كرسوم إصدار.