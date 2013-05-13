سعودي يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناة استمرت لـ 6 سنوات

أنهى السعودي العشريني مطلق البحالي معاناة والده لـ6 سنوات مع الغسيل الكلوي حين تبرع بإحدى كليتيه لوالده فايز عبيد البحالي.



وشهد مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض السب إجراء الجراحة للمواطن فايز عبيد البحالي، بعد أن تبرع له ابنه "مطلق" بإحدى كليتيه وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وقال الابن المتبرع مطلق البحالي إنه اتخذ قرار التبرع لوالده براً به وإيماناً بوجوب هذا العمل عليه، مشيرا إلى أنه خضع للفحوصات اللازمة قبل إجراء عملية زراعة الكلية أمس، شاكرا الله أنها تكللت بالنجاح.



يذكر أن المركز السعودي الرسمي لزراعة الأعضاء نجح مؤخرا في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء على مستوى السعودية حيث تزايدت وتطورت بشكل صريح خلال الفترة الماضية.



ووفقا لموقع المركز السعودي فقد تزايدت أعداد عمليات زراعة الأعضاء كالكُلى والقلب والكبد والرئات والبنكرياس، حيث تجاوز عدد حالات زراعة الكُلى (6000) كلية خلال 25 عاماً.



وذكر الموقع كذلك الأمر بالنسبة لبرنامج زراعة الكبد في المملكة الذي بدأ عام 1990م, و تجاوز عدد الأكباد المزروعة (750) كبداً خلال نفس الفترة منها 40% زرعت من متبرعين أحياء و 60% من التبرع بعد الوفاة.