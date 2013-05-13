شاب يعتدي على قاضٍ بالمحكمة خشية انفصاله عن زوجته

اعتدى شاب بمدينة القطيف على قاضٍ بدائرة الأوقاف والمواريث، حتى لا يتم طلاقه من زوجته، كما حاول الاعتداء على رجال الأمن الذين حاولوا تهدئته، وقام بتكسير أحد الأدراج الخاصة بمكتب القاضي.

وأوضح مصدر في الدائرة لـ"اليوم"، أن "الاعتداء كان من مراجع لديه قضية في المحكمة، وقد تمت السيطرة عليه من قبل رجال الأمن، وتمت إحالته إلى شرطة محافظة القطيف، والتي أحالته بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات، قبل أن تتم إحالته للمحكمة الجزئية بالقطيف للنظر في القضية."

وأشار المصدر إلى أن الشاب رفض تطليق زوجته التي "يحبها جداً"، بحسب ما ذكر مقربون منه، وقال المصدر: إنه "على رغم رغبة الزوجة بالطلاق، فإنه يرفض تطليقها بسبب شغفه بها، وهو ما أدخله في نوبة غضب جعلته يتصرف خلافاً لعاداته وسلوكياته التي عرفت عنه."

وأضاف المصدر: إن الشاب "أظهر حبه لزوجته أمام القاضي، مشيراً إلى أنه مستعد للتنازل عن أي شيء في سبيل أن يكون معها تحت سقف الزوجية، بيد أن خوفه من طلاقها سبب له مشاكل نفسية."