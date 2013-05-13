مطالبات بتأسيس وقف صحي يعنى بالمرضى في السعودية

قال عضو مجلس الشورى في السعودية الدكتور محمد الدحيم في مقال له بصحيفة "الحياة" إن الوعيَ المسبق والجاهزية الجيدة لتأسيس الوقف الصحي سوف يكونان أسرع فاعلية في الشأن، في ظل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف إلى جانب تكوين وزارة الصحة مجلسا للوقف الصحي. موصيا بضرورة نشر الوعي تجاهَ الأوقاف الصحية.

وأضاف الدكتور محمد الدحيم في حديث له عبر "قناة العربية"، "نحن أمام هيئة عامة للأوقاف وهي تقوم بالإشراف وتسجيل جميع الأوقاف، وأما فكرة أن يكون هناك وقف صحي فهي خطوة إنسانية واجتماعية وليست فكرة دينية فقط، وهو ما يهمنا أولاً".

وحول تأسيس مثل هذه الجهات وتضارب عملها، أضاف الدحيم، "لا يوجد تضارب وبالعكس مثل هذا التشريع يخضع للتنظيم".

وأوضح "يجب أن يكون لدينا وعي مجتمعي وجاهزية مسبقة، ولو قسنا الواقع لوجدنا أن فكر الأوقاف يركز على المساجد".

وأشار إلى أن اهتمامه بالقطاع الصحي يعود لسبب كثرة الأمراض، وأنه لا ينبغي أن نرمي بالحمل على الحكومات والقطاعات التجارية، فهناك عمل اجتماعي نحتاج إليه، وعلى سبيل المثال التاجر أو الإنسان الذي يود أن يقوم بعمل وقف لوالديه فهذا أفضل أنواع البر، أن يقدم وقفه لعلاج مريض الكلى أو غيره ممن يحتاجون للعلاج".

وناشد الدكتور محمد الدحيم وزارة الصحة بأن تأسس لجانا ومقرات لمثل هذه الأوقاف في جميع مدن ومحافظات المملكة، وقال "أنا على يقين أن الناس سيندفعون لهذا الأمر، وذلك لأنهم يعلمون مدى حاجة الجميع لمثل هذا الأمر، فلا يوجد شخص إلا ويعرف مريضا أو مصاباً أو أحدا يحتاج لعلاج".