223 سعودية يتزوجن بولاية القضاة في المحاكم

كشفت إحصائيات لوزارة العدل، في تقرير نقلته صحيفة "الحياة"، أن القضاة زوّجوا بصفتهم أولياء 600 فتاة في المملكة، 367 منهن مقيمات، و224 سعودية، في أرجاء المملكة.

وكانت أكثر زيجات السعوديات اللاتي زوجهن قضاة في منطقة مكة المكرمة، التي وصل العدد فيها إلى 136 عقد زواج، تليها الرياض بـ35 زيجة، و15 زيجة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، و11 في منطقة عسير.

وكان السبب وراء تلك الزيجات هو منع الوالدين بناتهم من الأزواج الأكفاء بموانع، مثل: العضل، وحجر إحداهن على ابن عمها، أو بداعي عدم تكافؤ النسب، لتقوم الفتاة بعدها برفع طلب إلى القاضي بتزويجها من الشخص الكفء الذي يتقدم إليها.

يُذكر أن أكثر من 11 قضية حرمان من الزواج، في عام 2011، سجلت خمس منها في جازان، وثلاث في الشرقية، وحالتان في محافظة جدة، وكانت قد وردت لدى جمعية حقوق الإنسان السعودية.

وزوَّج القاضي أربع سعوديات من فلبينيين، وأربع سعوديات من كويتيين، ويمنيين من سعوديات، ومصري وأردني، كما أمر القاضي بتزويج 260 فلبينية من غير سعوديين، مشكلين نحو نصف حالات الزواج لدى الجنسية الفلبينية، التي بلغت نحو 525 زواجاً مسجلاً في محاكم المملكة.

ويعزو بعض المختصين هذه النسبة المرتفعة من تزويج الفلبينيين إلى غيرهم بولاية القاضي، إلى دخولهم بكثرة في الديانة الإسلامية في المملكة، وكانت غالبية هذه الزيجات في الرياض.

وجاءت الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بـ18 حالة، تلتها السيريلانكية بـ10 عقود، وست حالات للجنسيات الإندونيسية والهندية والفلسطينية، كما تم تزويج خمس لبنانيات بولاية القاضي، وكذلك ثلاث مغربيات.

يُذكر أن المحاكم سجّلت 10 حالات نزع ولاية في كل مناطق المملكة، منها ثلاث في جازان، واثنتان في الرياض والشرقية، وحالة واحدة في منطقة أخرى.