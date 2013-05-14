آل الشيخ: مَنْ جعل "تويتر" دليلاً له خسر الدنيا والآخرة

اعتبر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن مَنْ يجعل مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص موقع "تويتر"، دليلاً له خسر "الدنيا والآخرة"، لافتاً إلى أن "تويتر" أصبح سبورة من لا سبورة له.

وقال آل الشيخ في تصريحات لوسائل الإعلام بعد تدشين أمير منطقة الرياض مساء أمس، دورات تفعيل دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، إن هناك فئات تسعى إلى إيجاد الإحباط في نفوس الناشئة والتأثير في الأفراد البسطاء، مؤكداً أن الغرض من الهجوم على البلاد إيجاد الاضطرابات الموجودة في الدول المجاورة والتي يحدث بها الآن إزهاق للأنفس وانتهاك للأعراض وتدمير للأملاك وتشتيت للأسر.

وحول آراء مجلس الشورى التي انتقدت مؤخراً جهاز الأمر بالمعروف، قال آل الشيخ: إن الرئاسة تعمل على الاستفادة من الخلل الذي أورده الأعضاء.

وخلال كلمته أكد آل الشيخ أن تدشين دورات تفعيل دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري تأتي لتمدّ عضو الهيئة بالعلوم اللازمة، ليسهم بذلك في محاربة الأفكار المنحرفة التي تصدر عن أصحاب الجهل والهوى.

وذكر آل الشيخ أن في هذا الزمان يكثر مَنْ يستهدف القضاء على الضروريات الخمس، وتغليب الرأي الضعيف والقبيلة، مشدداً على أن الأمة مجمعة على تحريم الغلو والتحذير من عواقبه الوخيمة.