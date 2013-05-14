الإحصاءات .. الإحصاءات .. الإحصاءات

كلما سألت وزيرا أو مسؤولا عن أي جهة حكومية.. هل تملكون إحصائية علمية.. صحيحة.. ودقيقة تبنى عليها خططكم ومشروعاتكم بل ورؤيتكم نحو المستقبل.. قال لي.. «أصدقك القول.. إن مثل هذه الإحصائية التي تتحدث عنها لا وجود لها..»، ولذلك فإن دهشتي تتزايد وشكوكي حول سلامة النتائج المرجوة من وراء كل خطة أو مشروع تتضاعف.. لأنني لا أتصور أن هناك فكرة من الأفكار أو برنامجا من البرامج.. أو توجها من التوجهات يمكن أن ينجح إذا هو لم يقم على إحصاءات دقيقة.. تبدأ بمعرفة عدد السكان.. أو عدد المستفيدين.. أو المتضررين من أي عمل .. وتنتهي بالتأسيس للمشاريع والخطط والبرامج على أسس صحيحة ومتكاملة..



والسبب في كل هذا هو.. ضعف مصلحة الإحصاءات العامة لدينا.. كما قال أعضاء مجلس الشورى يوم أمس الأول..

وهذا الضعف له أسباب.. يجيء في مقدمتها عدم إعطائنا لهذا الجهاز الاهتمام الذي يتساوى مع أدواره الهامة في التنمية الشاملة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.. بالرغم من خطورة المهمة التي يفترض فيه أن يقوم بها كداعم أساسي لهذه العملية المعقدة..



وإذا نحن أردنا لهذا الكيان الهام في جسم الدولة أن يكون في المستوى الذي يمكنه من أداء مهامه الخطيرة على أكمل وجه فإن علينا أن نجعله كيانا مستقلا ومركزيا وأساسيا في الهرم الإداري والتنظيمي.. نظرا لخطورة المهام التي يتولاها وحاجة كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها.. بل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك.



وإذا لم يكن ذلك ممكنا.. وإن كنت أتمنى أن يتحقق كأولوية مطلقة.. فإنه لا بد وأن يشكل هذا الجهاز العصب الأول والأهم في وزارة الاقتصاد والتخطيط.. لأنها الجهة المركزية المحورية لكل خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها..



وسواء أصبحت الإحصاءات العامة جهازا مستقلا أو ظلت مرتبطة بوزارة المالية.. أو ربطت بوزارة الاقتصاد والتخطيط.. فإن تأهيل هذا القطاع وتحديثه ودعمه بكل الإمكانات يشكل ضرورة ملحة وعاجلة وفورية وتتقدم على أي مسألة أخرى.. اليوم قبل غد.

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية