الصحة: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطنين في المنطقة الشرقية، تماثلت إحداها للشفاء وخرجت من المستشفى، بينما لا تزال 3 حالات تتلقى العلاج وتخضع حالياً للرعاية الطبية.

وبينت الوزارة أنها استعانت باستشاريين متخصصين في مجال مكافحة الأمراض المعدية من جامعات عالمية في أميركا وكندا يعملون معها، إضافة إلى اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية التي تضم استشاريين من الجامعات السعودية والقطاعات الصحية العسكرية والتخصصية، مضيفة أنها ستعلن عن أي معلومات أو توصيات علمية جديدة بشأن هذا المرض.

وكانت الوزارة وجهت عدداً من النصائح والإرشادات الطبية للمواطنين والمقيمين للتوعية الصحية بهذا الفيروس، والتقليل من احتمالات الإصابة به، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إليها عبر موقع الوزارة على الشبكة الإلكترونية.