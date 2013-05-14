امرأة في تبوك تتنكر بزي رجالي وتحرق سيارة زوجها

لا شك أن غضب النساء لعظيم، فقد أبلغ مواطنون سعوديون في حي الصناعية بتبوك، أول أمس، الجهات الأمنية أن امرأة متنكرة بزي رجالي أحرقت سيارة "جيب" موديل2007، تبين فيما بعد أنها لزوجها. وكشفت صحيفة "الشرق" السعودية أنه عند وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، هددت المرأة رجال الأمن بساطور كانت تحمله لمنعهم من إطفاء الحريق، وتهجمت عليهم وقطعت أحد خراطيم المياه.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة تبوك، العقيد ممدوح العنزي، أن غرفة عمليات الدفاع المدني تبلغت عن حريق السيارة، وأن امرأة متنكرة بزي رجالي تحمل سلاحاً أبيض أشعلت الجيب، فانتقلت على الفور فرقتان من الدفاع المدني وأخمدتا الحريق، بينما قبض أحد أفراد الدفاع المدني على المرأة المتنكرة، بعد محاولتها إعاقة رجال الدفاع المدني، لكن مجموعة من الشباب أدخلوا المرأة المتنكرة إلى منزلها، أثناء متابعة أفراد فريق الدفاع المدني إطفاء الحريق.

وتبين بعد تبليغ الجهات الأمنية وجود سلاح وأعيرة نارية في السيارة المحترقة، وسلم الحادث للشرطة لاستكمال التحقيقات الجنائية.

يذكر أن فرق الدفاع المدني باشرت عملها بقيادة ميدانية من مدير الدفاع المدني في منطقة تبوك، اللواء مستور الحارثي.