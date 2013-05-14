شركة تمد سوق العمل بـ20 ألف موظف سعودي خلال 2013

تسعى شركة سعودية متخصصة في التوظيف إلى إمداد سوق العمل السعودية بـ20 ألف وظيفة يشغلها سعوديون وسعوديات، بحسب تصريح أدلى به لـ"العربية" طراد العمري رئيس ومؤسس الشركة.

ووسط تنامي حاجة سوق العمل السعودي إلى الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة، بادر "مركز الرياض للتوظيف" إلى طرح خطط حديثة لتوطين الوظائف، عبر التواصل مع المنشآت وتقييم أوضاعها وتشخيص مشكلاتها ثم إمدادها بالقوى البشرية الملائمة لها.

وأكد العمري أن مركزه يتواصل مع 88 منشأة بهدف إبقائها في نطاق اللون الأخضر الذي خصصته وزارة العمل السعودية للشركات ذات نسب التوطين الأعلى. وأشار إلى أن المركز تلقى أكثر من 3800 طلب توظيف، بالإضافة إلى ورود 450 طلب توظيف يومياً عبر شبكة الإنترنت.

ومن جانبه أوضح مدير عام التوظيف في المركز ماجد الزعيبر في حديثه لقناة "العربية" أن المركز يمدّ سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة، لافتاً إلى أن المتقدمين للوظائف يخضعون لتقييم دقيق يتضمن 160 اختباراً في القدرات والمهارات.

ويحتوي "مركز الرياض للتوظيف" على قسم نسائي متكامل للتعامل مع الوظائف المتعلقة بالمرأة، بهدف تحسين بيئة العمل النسائية في السعودية والعمل على حل الإشكالات التي طرأت على سوق العمل النسائية من خلال دراسة المشكلات التي تواجه المنشآت التي تسعى لاستقطاب الكوادر النسائية السعودية.

وفي هذا السياق أكدت صبا الحريش، مدير عام "مركز الرياض للتوظيف"، أن المركز يتعامل مع المنشآت التي أجبرتها وزارة العمل على تأنيث محال المستلزمات النسائية التابعة لها ويدرس متطلباتها ويمدها بالكوادر النسائية الملائمة للعمل.