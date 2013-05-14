لحظات مرعبة عاشتها طائرة سعودية بسبب عاصفة ترابية

لم يعد أي حدث، استثنائياً كان أو عادياً، يمر مرور الكرام دون تأريخه عبر أجهزة الهواتف، التي باتت كاميراتها بمثابة "كاميرا سينمائية" مستنفرة لتصوير أي حدث طارئ.



والحدث هذه المرة مرعب، إذ عاشت طائرة سعودية انطلقت من الرياض متجهة إلى رفحاء، أمس الاثنين، لحظات مخيفة، بعد أن تعثرت رحلتها وتعرقلت بسبب عاصفة ترابية.

وتمكّن أحد المسافرين في الرحلة التي تحمل الرقم 1503 المتجهة من العاصمة الرياض إلى رفحاء أمس، من تصوير عاصفة رملية أطاحت بالكثير من الأشجار وقوّضت الحراك اليومي، وأعدمت الرؤية.

كاميرا المسافر عاشت لحظات "مرعبة" في مواجهة تلك العاصفة القادمة باتجاه الطائرة، في ظل صرخات المسافرين الذين شلهم الخوف، إلا أن قائد الطائرة استطاع أن يهبط بالركاب بأمان رغم شدة العاصفة.



لاشك أنها لحظات مخيفة، كانت دهراً بالنسبة للمسافرين، وثقت عبر كاميرا مسافر ونشرت عبر مواقع التواصل.