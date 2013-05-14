ولي العهد السعودي يستقبل مدير عام منظمة "حظر الكيماوي"

أكد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، دعم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كافة الجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة الكيماوية. جاء ذلك خلال استقبال الأمير سلمان مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومتشو.

وقد استمع ولي العهد إلى إيجاز عن نشاطات المنظمة في منع انتشار الأسلحة الكيماوية كشريحة من أسلحة الدمار الشامل الخطرة وحظر انتشارها وتداولها، وبحث الجانبان سبل منع انتشار تلك الأسلحة.

وأكد الأمير سلمان دعم المملكة كافة الجهود الرامية لتحقيق التعاون الدولي لإنجاز هذه الأهداف بصورة شاملة.